Papa Francisco apresenta melhora, mas segue sem previsão de alta, diz boletim

O papa Francisco responde bem aos tratamentos contra bronquite e pneumonia em ambos os pulmões. No entanto, a evolução ainda não permite que os médicos estipulem quando o Pontífice terá alta hospitalar, segundo o boletim desta segunda-feira (10/3), divulgado pelo Vaticano.

Internado desde 14 de fevereiro, o papa vem de um histórico de melhoras no quadro de saúde. "As melhoras registradas nos dias anteriores se consolidaram ainda mais, como confirmam os exames de sangue, a objetividade clínica e a boa resposta à terapia medicamentosa", diz o boletim comunicado pelo Vaticano.

Ainda segundo o boletim, a consolidação da melhora do estado de saúde do papa Francisco permitiu que os médicos o retirasse do quadro de "prognóstico reservado", termo médico usado para casos graves, quando não é possível ter certeza das chances de recuperação do paciente.

Manutenção do tratamento

Embora o quadro de saúde do papa siga apresentando melhora, os médicos que o acompanham agirão com cautela quanto a uma possível alta. Por isso, Francisco continuará na realização de tratamentos médicos, de acordo com o boletim do Vaticano.

"Nesta manhã, o Santo Padre pôde acompanhar os Exercícios Espirituais em conexão com a Sala Paulo VI, depois recebeu a Eucaristia e foi à capela de seu apartamento particular para um momento de oração. À tarde, participou novamente dos Exercícios Espirituais da Cúria, acompanhando-os por vídeo. Durante o dia, alternou oração e descanso", concluiu o boletim do Vaticano.

Enchentes na Argentina

Embora hospitalizado, o papa Francisco expressou "proximidade" ao sofrimento das vítimas das enchentes na Argentina. "O papa foi informado sobre as enchentes na Argentina e está claramente próximo do sofrimento das pessoas em Bahía Blanca, evidentemente está próximo delas em seus pensamentos e orações", disse a sala de imprensa do Vaticano.

O Pontífice referiu-se às fortes enchentes na cidade de Bahía Blanca, na Argentina, que deixaram ao menos 16 pessoas mortas e mais de 100 desaparecidas. A tempestade, que ocorreu na sexta-feira (7/3), também deixou mais de 900 famílias desabrigadas.