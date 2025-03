Triângulo rosa: Trump reposta símbolo nazista usado contra homossexuais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou nesta quinta-feira (13/2) a imagem de um triângulo rosa rosa invertido — símbolo utilizado durante o nazismo para identificar homossexuais — com um sinal de proibido.

A figura foi repostada por Trump em sua conta na rede Truth Social. O triângulo rosa invertido era utilizado pelo regime de Adolf Hitler para identificar e perseguir homens gays durante o holocausto — que assassinou milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

Donald Trump compartilha símbolo nazista (foto: Reprodução/TruthSocial @DonaldTrump)

Na publicação, o presidente dos Estados Unidos reproduziu um artigo de um colunista do jornal The Washington Times que elogiou seu governo ao proibir a entrada de pessoas transgêneras nas Forças Armadas Norte-Americanas.

Corte em políticas de diversidade

Os primeiros meses do governo Donald Trump tem mostrado ações e discursos do republicano contra a população LGBTQIA+. Ao ser empossado, Trump revogou políticas de valorização da diversidade decretadas pelo ex-presidente Joe Biden.

Dentre essas políticas, Trump acabou com os programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) de órgãos federais. A justificativa alegada pelo republicano foi a de que essas práticas eram discriminatórias, imorais e ilegais. Com o fim do DEI, Trump finalizou políticas de contratação e treinamento no local de trabalho sobre temas como preconceito.