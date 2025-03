Pantera obesa em zoológico causa revolta nas redes sociais

Uma pantera-negra obesa do zoológico de Chengdu, na China, causou revolta nas redes sociais. Em um vídeo postado pela instituição em 9 de março, a felina aparece andando com dificuldade em seu recinto.

Na vida selvagem, a espécie pode atingir cerca de 90 km/h. No entanto, a gravação mostrava a pantera caminhando com dificuldades para que a barriga não raspasse no chão.

"Pensei que ela estivesse grávida, mas descobri que ela estava acima do peso", comentou um internauta. Comentários feitos por outros usuários criticaram o tratamento dado pelo zoológico ao felino e ressaltaram que a fêmea não tem espaço para queimar as calorias consumidas diariamente.

New members in the weight loss camp! ????????? Chengdu Zoo responds to the leopards and black panther “turning into balls”: A weight loss plan is already in place!#ChengduZoo #Leopard #BlackPanther #AnimalCare #ZooLife pic.twitter.com/XQKVl20uD7 — Morning GBA (@MorningGBA) March 11, 2025

A direção do zoo disse que a pantera é um animal idoso de 16 anos e que seu metabolismo não está funcionando adequadamente.

De acordo com o jornal The Sun, um tratador do local disse que a equipe está reduzindo a quantidade de comida oferecida à pantera. "Vamos começar reduzindo a carne bovina e outras coisas", afirmou.