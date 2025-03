Macaco atrevido tira selfie com celular roubado; veja o flagra

Um macaco da ilha de Phuket, na Tailândia , fez sucesso nas redes sociais nas últimas semanas ao roubar o celular de uma turista da Bélgica. O vídeo, publicado no TikTok no último dia 27 de fevereiro, mostra o animal segurando o aparelho e, posteriormente, gravando um vídeo do próprio rosto.

O episódio ocorreu em uma atração turística chamada Khao Toh Sae, ou Monkey Hill, mirante em que é possível interagir com macacos que circulam livremente entre as pessoas.

No registro que acumula quase 68 mil curtidas nesta segunda-feira (10/3), é possível ver um dos animais segurando um celular, enquanto uma mulher tenta pegá-lo de volta. O macaco cheira o aparelho antes de subir com ele em mãos em uma árvore, onde observa o telefone e o aproxima do rosto, fazendo com que a câmera do aparelho capture as feições dele, como em uma "selfie".