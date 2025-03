Clientes de prostituição de luxo com "experiência de namorada" são intimados

Clientes de uma rede de prostituição de luxo foram identificados nesta sexta-feira (14/3) por um tribunal de Cambridge, em Massachussetts (Estados Unidos). O esquema acabou desbaratado após dois anos de investigações.

Dois dos supostos clientes, Mark Zhu, de 28 anos, e Jason Han, de 29 anos, realizaram audiências na corte, por meio das quais foram informados das acusações.

Zhu pagou cerca de R$ 6.200 por duas horas de "experiência de namorada", na qual a profissional age como se fosse um relacionamento sério do cliente e dispensa o uso de preservativo, em troca de mais dinheiro pelo programa. Jason também pagou pela modalidade.

Segundo as autoridades, a experiência envolve um serviço que "confunde os limites entre uma transição financeira e um relacionamento romântico".

As garotas de programa eram, em sua maioria, asiáticas e estavam sendo exploradas por meio do tráfico sexual. O programa custavam até R$ 3.400 por hora, com acréscimo de acordo com as exigências da clientela.

De acordo com o jornal Boston Globe, 28 clientes da rede de prostituição comparecerão ao tribunal das próximas semanas. A rede funcionava em seis apartamentos de luxo em Cambridge e Watertown (Massachussetts), além dos subúrbios do distrito de Columbia, onde está a capital do país, Washington. Os clientes foram descritos como "ricos e poderosos".

As investigações apontaram que os visitantes dos bordéis incluíam funcionários públicos, oficiais militares, contratados governamentais de alto escalão, médicos, professores universitários e CEOs — muitos casados.