Chama verde sai de bueiro após explosão fechar universidade

Explosões e incêndios fizeram com que a Universidade de Tecnologia do Texas, nos Estados Unidos, liberasse os alunos para casa mais cedo e fechasse o câmpus nesta quarta-feira (12/3). Imagens que circulam nas redes sociais mostram chamas na cor verde saindo de bueiros. Ninguém ficou ferido.

Segundo o jornal The New York Times, uma explosão em uma subestação provocou quedas de energia. Os bombeiros que atuaram na ocorrência informaram que o incêndio foi extinto na quarta-feira à noite. A causa do fogo ainda está sendo investigada.

Veja o vídeo:

"Para permitir a verificação completa da infraestrutura do campus e garantir a segurança da comunidade, fecharemos o câmpus na quinta-feira, 13 de março, e na sexta-feira, 14 de março. Todas as aulas serão canceladas, e todo o pessoal não essencial deve trabalhar remotamente, se puder", disse a universidade.

