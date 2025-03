Vídeo mostra venezuelanos deportados pelos EUA em prisão de El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicou no domingo (16/3) um vídeo dos venezuelanos deportados por Trump chegando ao Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot) - uma mega prisão de segurança máxima com capacidade para 40 mil detentos.

A publicação, feita no X (antigo Twitter), mostra homens algemados retirados de um avião durante a noite e em seguida levados para a prisão. Lá, eles têm as cabeças raspadas. Segundo o presidente do país, 238 suspeitos de integrar a organização criminosa Tren de Aragua foram detidos.

"Como sempre, continuamos a avançar na luta contra o crime organizado. Mas, desta vez, estamos também ajudando os nossos aliados, bem como tornando o nosso sistema prisional autossustentável e obtendo informações vitais para tornar o nosso país um lugar ainda mais seguro. Tudo numa única ação", escreveu Bukele.

Assista ao vídeo:

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6 — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025

O país se ofereceu para receber prisioneiros enviados pelos Estados Unidos. O governo Donald Trump enviou os venezuelanos para El Salvador com base em uma lei de 1798, usada em período de guerras — que tinha sido bloqueada pela Justiça um dia antes.

A Lei dos Inimigos Estrangeiros permite deportações sumárias de pessoas naturais de países em conflito com os Estados Unidos ou em casos de "invasão". A legislação foi invocada três vezes na história norte-americana, sempre no contexto de guerras.

No sábado (15/3), o Tribunal Distrital Federal em Washington emitiu uma ordem de restrição temporária a fim de impedir o governo de deportar imigrantes com base na Lei dos Inimigos Estrangeiros. No mesmo dia, Trump utilizou o dispositivo e declarou uma "invasão" do Tren de Aragua nos Estados Unidos.