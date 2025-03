Maduro pede à ONU que proteja venezuelanos enviados para prisão em El Salvador

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira (17/3) que pedirá à ONU mecanismos de proteção aos venezuelanos enviados pelos Estados Unidos a uma prisão de segurança máxima de El Salvador, acusados por Washington de pertencerem ao grupo criminoso Trem de Aragua.

Os Estados Unidos transferiram no domingo, para a prisão salvadorenha, 238 venezuelanos, depois que o presidente Donald Trump invocou uma lei de mais de 200 anos de idade que permite expulsões de "inimigos externos" sem julgamento prévio.

"Estou firmando hoje uma série de comunicações para o Secretário-Geral das Nações Unidas [António Guterres], para o alto comissário de direitos humanos, Volker Türk" e "órgãos distintos" para que "os mecanismos de direitos humanos sejam ativados para a proteção de venezuelanos e venezuelanas", disse Maduro em seu programa na televisão estatal.

Maduro, que tachou a decisão do governo Trump de "anacrônica" e "ilegal", indicou que vai buscar a repatriação dessas pessoas.

"Esses migrantes venezuelanos, que foram sequestrados, que não tiveram direito à defesa, que são classificados como assassinos, terroristas [...], que foram colocados em um campo de concentração em El Salvador, têm direito à defesa e não vou descansar até que consigamos o seu resgate e o seu retorno, sãos e salvos", expressou o governante chavista.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6