Veja o vídeo: Astronautas presos no espaço iniciam viagem de volta à Terra

Os dois astronautas que ficaram presos no espaço por 9 meses começaram, na madrugada desta terça-feira, a viagem de volta à Terra. A cápsula Crew Dragon da SpaceX deixou a Estação Espacial Internacional (ISS) por volta das 2h (no horário de Brasília).

O veículo chegou à ISS no domingo e a previsão inicial era que viagem de retorno fosse realizada na quarta-feira, mas a Agência Espacial dos Estados Unidos, a Nasa na sigla em inglês, viu boas condições para que a viagem fosse antecipada e agendou o regresso dos astronautas para esta terça.

A Nasa enviou na Crew Dragon uma equipe de astronautas que subsitui, a partir de hoje, Butch Wilmore, de 62 anos, e Suni Williams, de 59, que chegaram à Estação Espacial em junho do ano passado com o objetivo de passar 8 dias no espaço, mas ficaram nove meses após um problema técnico na nave que os levou ao espaço.

Os novos astronautas a bordo da Estação Espacial são Anne McClain e Nichole Ayers; um japonês, Takuya Onishi; e o cosmonauta russo Kirill Peskov.

A previsão é que a cápsula com os dois astronautas que estão retornando à Terra aterrise na Florida por volta das 17h45 (horário de Brasília). A missão será transmitida pela Nasa e pode ser acompanhada no link abaixo.