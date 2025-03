EUA alertam sobre risco de soltar peixe-dourado na natureza

O Departamento de Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos emitiu um comunicado alertando sobre o risco de soltar os kinguios, mais conhecidos como peixes-dourados, na natureza. Segundo os órgãos, essa espécie é apenas animal de estimação, mas também podem ser invasora em potencial.

"Os peixes-dourados são uma , o que significa que não pertencem à natureza e podem causar sérios danos às espécies nativas. Um único peixe-dourado solto na natureza pode crescer até quatro libras, perturbar ecossistemas inteiros e até mesmo prejudicar populações de peixes nativos", informou o Departamento.

O órgão listou quatro motivos do porquê soltar esses animais na natureza é uma má ideia: eles crescem muito, destroem a qualidade da água, se reproduzem rapidamente, espalham doenças.

O Departamento também elencou uma série de ações que podem ser tomadas, caso as pessoas não puderem mais ficar com o peixe-dourado, sendo que uma delas é encontrar um lar com alguém que cuide deles. As escolas, casas de repouso e centros comunitários geralmente têm aquários e podem aceitar os animais.

As outras recomendações são devolver o peixe para a loja de animais ou entrar em contato com aquários locais, ou grupos de resgate.

"Parar espécies invasoras requer uma posse responsável de animais de estimação. Ao fazer boas escolhas com seus animais de estimação, você pode ajudar a proteger lagos, rios e pântanos de danos a longo prazo. Soltar um animal de estimação na natureza nunca é a coisa certa. A maioria dos animais soltos na natureza não sobrevive, e muitos sofrem antes de morrer. Se sobreviver, seu animal de estimação pode se tornar uma espécie invasora que prejudica a vida selvagem nativa", informa o Departamento de Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos.

