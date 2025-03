Golfinhos recepcionam astronautas na volta à Terra; veja

Após passarem nove meses no espaço, dois astronautas da Nasa retornaram para a Terra na terça-feira (18/3). Os americanos Suni Williams e Butch Wilmore voltaram da Estação Espacial Internacional em uma nave da empresa SpaceX.

Nos primeiros momentos na Terra, a dupla foi surpreendida com a chegada de um grupo de golfinhos na costa da Flórida, onde a cápsula aterrissou. Os astronautas foram resgatados com um bote e deixaram o veículo usando cadeira de rodas. Agora, eles farão darão início a um programa de reabilitação de 45 dias para que eles possam readaptar-se à gravidade da Terra.

Chegada dos astronautas

Os astronautas serão transferidos de helicóptero para Houston, nos Estados Unidos, onde darão início a um programa de reabilitação de 45 dias para que eles possam readaptar-se à gravidade da Terra. Deterioração óssea e muscular, além de alteração equilíbrio são alguns dos desafios que os viajantes espaciais podem enfrentar.