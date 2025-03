Prefeita em Nova Jersey é presa por direção alcoolizada com bebê a bordo

Gina LaPlaca foi abordada pela polícia após quase provocar um acidente no trânsito - (crédito: Reprodução / Facebook)

Gina LaPlaca, de 45 anos, prefeita de Lumberton (Nova Jersey, EUA), foi detida na segunda (17/3) ao ser parada pela polícia local enquanto dirigia alcoolizada com o filho de dois anos no carro. Segundo a emissora norte-americana WPVI, Gina foi abordada pelas autoridades após quase colidir o veículo com um poste.

Os agentes policiais notaram que a prefeita estava alterada, o que foi comprovado como consumo de bebida alcoólica com um teste de sobriedade. No carro, encontraram um recipiente de produto alcoólico aberto. O filho estava de cinto afivelado em uma cadeirinha.

Gina foi presa e acusada de dirigir sob influência de álcool, direção imprudente e colocar em risco o bem-estar de uma criança. No Facebook, o marido da prefeita, Jason Carty, afirmou que a esposa lutava contra o vício e recebia ajuda.

“Por favor, ignore o exagero político e tenha em mente a paixão dela por ajudar os outros. Isso não deve apagar todas as coisas que ela conquistou para nossa comunidade", escreveu Jason na rede social.

Gina foi liberada e intimada a comparecer em audiência em tribunal marcada para 28 de abril. Segundo o perfil de Gina no LinkedIn, a prefeita trabalhou no setor privado durante 11 anos antes de atuar na política.