Trump diz que conversa com Zelensky por telefone foi "muito boa"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que teve uma conversa telefônica "muito boa" com seu líder ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta quarta-feira (19/3). O contato entre os dois ocorreu um dia depois de Trump falar com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Acabei de ter uma ligação muito boa com o presidente da Ucrânia, Zelensky. Durou cerca de uma hora. Boa parte da conversa foi baseada na ligação de ontem com o presidente Putin para alinhar as demandas e necessidades da Rússia e da Ucrânia. Estamos muito bem encaminhados", escreveu Trump, na rede Truth Social.

Na terça-feira (18/3), em uma conversa telefônica de 90 minutos com Trump, Putin rejeitou a trégua total e insistiu que qualquer acordo desse tipo dependeria da interrupção de toda a ajuda militar dos aliados à Ucrânia.

Segundo o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, as conversas sobre um cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia vão continuar no domingo (23/3), na cidade de Jidá, na Arábia Saudita.

Com informações da AFP*