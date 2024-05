Baleia nada com raias em raro encontro da vida marinha

Raias nadam com baleia no litoral de São Paulo - (crédito: Rafael Mesquita )

As impressionantes imagens de uma baleia nadando com um cardume imenso de raias tem ganhado a internet nos últimos dias. O flagra feito pelo fotógrafo Rafael Mesquita em São Sebastião, no litoral Norte de São Paulo já tem mais de 1,5 milhão de visualizações no Instagram, apenas na postagem original.

Rafael é fotógrafo e se diz "um cientista cidadão". Ele faz trabalhos voluntários em projetos de pesquisa há pelo menos dois anos e diariamente observa, acompanha e registra a atividade de baleias e outros animais marinhos no litoral de São Paulo. Quando flagrou o cardume de raias, estava tentando localizar, com um drone, uma baleia que estava com uma corda presa ao corpo.

"Na hora que eu subi o drone eu vi esse cardume gigantesco de raia que eu não tinha visto do barco porque não dá para ver a dimensão das coisas, né? E aí eu vi que a baleia estava ali perto também no cardume, eu vi que não era o a baleia que tava com a corda. Fiquei impressionado com o cardume porque é o cardume de (raia) ticonha para mim é uma coisa extremamente rara. A baleia tem todo ano a baleia vai ter mais agora na temporada... Não foi propósito, foi totalmente aleatório, uma coisa totalmente inesperada dela aparecer no vídeo, mas ela entrou no meio do cardume ali, talvez curiosa, não sei", explicou Rafael ao Correio.

O fotógrafo, que já esteve muito próximo à baleias e tubarões afirma que a surpresa do momento deu espaço à admiração e contemplação assim que conseguiu assimilar o quão atípica era a cena que estava ocorrendo diante de seus olhos. "Pra mim foi um momento extremamente especial, porque já é especial e raro ver um cardume desse tamanho e ainda mais desse tipo, nunca tinha sido registrado no Brasil, nem fora na verdade", narrou.

O contato com a vida marinha é constante para Rafael Mesquita e diariamente ele se depara com cenas impressionantes. Em 28 de março, o fotógrafo flagrou um grupo de orcas pertinho do barco onde ele estava. Mais um registro incrível, disponível no instagram do fotógrafo.

Dias depois, Rafael avistou um tubarão baleia (Rhincodon typus), que foi carinhosamente apelidado pelo fotógrafo de "gigante gentil. É o maior peixe que existe". O encontro foi na altura da praia de Boiçucanga, no litoral de São Sebastião (SP).

Temporada de baleias no litoral de São Paulo

Anualmente, no começo do segundo semestre do ano, entre junho e novembro, o Litoral Norte de São Paulo vira um ótimo destino para quem quer apreciar e avistar baleias. As cidades que mais recebem turistas e compõe o Circuito Litoral Norte, são Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.

Segundo a Assimptur, a fauna marinha do Litoral Norte abriga quatro espécies de baleias e sete espécies de golfinhos, além de tartarugas, raias-manta, tubarão-baleia e uma variedade de aves pelágicas. Entre as espécies mais fascinantes estão as baleias jubarte, visíveis principalmente entre maio e agosto, que migram das águas frias do hemisfério Sul para as águas mais quentes do Brasil para reprodução.

Para assegurar a proteção dos animais existem regras de conduta durante o avistamento.

Para o idealizador do Projeto Baleia à Vista, Julio Cardoso, a presença das baleias jubarte na região já se transformou em uma grande atração turística de inverno. “De maio a agosto elas têm passado por aqui e podem ser vistas. Este ano, as baleias juvenis, de um ou dois anos de idade, chegaram mais cedo e estão se alimentando por aqui. São baleias que desmamaram há pouco tempo e precisam se alimentar para sobreviver. Elas têm comportamento diferente, chegam mais perto da costa à procura de alimentos e chegam perto dos barcos por curiosidade. Nós, do Projeto Baleia a Vista, estamos acompanhando várias delas e já temos algumas identificadas que estavam por aqui desde o final de abril e agora já se foram”.

Informações sobre o turismo para avistamento de baleias no Litoral Norte de São Paulo podem ser consultadas no site https://circuitolitoralnorte. tur.br/guiageral.