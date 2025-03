Bebê de 25 dias é salva de escombros após ataque aéreo de Israel em Gaza

Israel retomou nesta quinta (20) as operações terrestes e bombardeou Gaza - (crédito: Omar Al-Qattaa/AFP)

Uma bebê palestina, identificada como Ella Osama Abu Dagga, de apenas 25 dias de vida, foi salva dos escombros de um prédio atingido por um bombardeio israelense na Faixa de Gaza, nesta quinta-feira (20/3).

Segundo informações do g1, Ella vivia com os pais e o irmão, que morreram no ataque.

O ataque destruiu a casa onde a menina vivia, em uma vila chamada Abasan al-Kabira, localizada perto da fronteira com Israel. Além da bebê, outras 16 pessoas morreram, sendo a maioria mulheres e crianças.

Fim do cessar-fogo

Israel retomou nesta quinta (20) as operações terrestres e bombardeou Gaza após anunciar um "último aviso" aos residentes do território palestino para que devolvam os reféns e expulsem o Hamas do poder.

Nesta semana, o governo israelense realizou a onda mais mortal de ataques aéreos desde o início do cessar-fogo, firmado em janeiro. As vítimas desta quinta somam-se às 470 pessoas que morreram nos ataques aéreos israelenses que começaram na madrugada desta terça-feira, incluindo 14 integrantes de uma mesma família.

"Residentes de Gaza, este é o último aviso", declarou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz. "Devolvam os reféns e eliminem o Hamas, e outras opções serão abertas, incluindo a possibilidade de se deslocarem para outros lugares do mundo para aqueles que desejarem".