Israel amplia operação terrestre em Gaza; Hamas lança foguetes

"Nós vivemos um genocídio, com o assassinato deliberado de mulheres, crianças e idosos. O bloqueio tem sido usado para matar de fome e humilhar a Faixa de Gaza", desabafou ao Correio o palestino Abdullah Omar. Ele classificou a situação como "catastrófica, muito difícil e horrível". "Não há eletricidade nem água potável. Também estamos sem comida, por causa do fechamento da passagem fronteiriça de Rafah, controlada por Israel. Estamos sitiados por todos os lados. Israel bombardeia inocentes e destrói nossa infraestrutura." Até a noite desta quinta-feira (20/3), os ataques aéreos tinham deixado 570 mortos desde a madrugada de terça-feira, quando o cessar-fogo chegou ao fim. As Forças de Defesa de Israel (IDF) ampliaram a ofensiva terrestre, em resposta ao lançamento de foguetes do grupo terrorista Hamas contra Tel Aviv. Na véspera, as tropas tinham reforçado o controle sobre o Corredor Netzarim, cortando a Faixa de Gaza ao meio.

Morador da Cidade de Gaza, Motasem Dalloul, jornalista palestino de 44 anos que perdeu a mulher e dois filhos na guerra, afirmou à reportagem que as forças de Israel prosseguiram com os bombardeios à Faixa de Gaza. "Os ataques se concentram na parte norte de Gaza, mas houve disparos também no sul. O Exército israelense começou as operações terrestres na área de Shabura, em Rafah (sul)", relatou, por telefone. De acordo com ele, todos os hospitais do enclave palestino sofrem com ab grave falta de insumos e equipamentos médicos. "Essas instalações também foram atingidas pelos soldados e operam com capacidade parcial."

A israelense Yifat Fouch, 41 anos, despertou às 4h (23h de quarta-feira em Brasília), com o barulho das sirenes antiaéreas ressoando em Tel Aviv. "Houve mísseis disparados do Iêmen. O alarme tocou por todos os lados: na região de Jerusalém, em Tel Aviv e no sul de Israel. Na manhã de hoje (ontem), tivemos novo alerta de ataque. Dois foguetes foram disparados da Faixa de Gaza, quase no mesmo momento em que Israel iniciou as incursões por terra. Às 19h (14h em Brasília), houve mais mísseis lançado do Iêmen. Creio que a maioria deles acabou destruída antes de atravessarem a fronteira israelense", relatou ao Correio, por telefone.