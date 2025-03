Modelo do OnlyFans tem pernas e colunas quebradas após festa

A modelo do OnlyFans Maria Kovalchuk foi encontrada na beira de uma estrada em Dubai, com as pernas e a coluna quebradas. A jovem ucraniana de 20 anos desapareceu em 9 de março, após uma festa em um hotel. Ela foi levada às pressas para um hospital, onde foi submetida a várias cirurgias e permanece internada em estado de saúde crítico. Ela ainda não consegue se comunicar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Maria contou aos amigos que foi convidada para a festa, que aconteceu no último dia 9, por “dois homens que se apresentaram como representantes do ramo de modelos”. Mas foi dada como desaparecida após não embarcar em seu voo de Dubai para a Tailândia, dois dias depois. Um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado às autoridades. Ela foi encontrada 10 dias depois, ensanguentada e espancada. De acordo com a mãe, Maria passou por quatro cirurgias até o momento.

A mãe da jovem declarou que, no último contato, a filha estava acompanhada dos dois, mas não conseguiu mais contatá-la. “Há uma suposição de que ela foi a uma festa. Mas o promotor que organizou essas festas não a viu. Hoje [ela] foi encontrada no hospital em estado grave. Ela não tem documentos, nem telefone, nem nada. E ela não consegue falar”, disse.

A modelo russa Angelina Doroshenkova, amiga de Maria, diz que foi convidada para a mesma festa, mas recusou o convite e voltou para a Rússia dias antes do evento. "Todos nós esperamos o melhor e somos muito gratos a todos que participaram da busca e ajudaram com informações", afirmou à imprensa ucraniana.

Dias antes, Maria participou de um evento em prol do sociólogo marxista preso Boris Kagarlitsky. Ele cumpre uma pena de cinco anos na Rússia, acusado de "justificar o terrorismo". Uma das linhas de investigação é que ela tenha sofrido uma represália por isso.

De acordo com o The Sun, a festa no hotel seria uma “Porta Potty”, reuniões em que mulheres recebem dinheiro para praticar atos sexuais e são humilhadas por homens. Maria pode ter se tornado uma escrava sexual, antes de ser deixada na estrada.