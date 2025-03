Contrabando de ovos supera tráfico de fentanil na fronteira dos EUA

A alta do preço dos ovos nos Estados Unidos aumentou o contrabando de ovos na fronteira com o México. Em meio a uma crise de gripe aviária, os EUA sofrem com o desabastecimento do alimento, o que tem feito estadunidenses atravessarem a fronteira para comprar o produto mais barato em território mexicano.

Leia também: EUA importam ovos de Coreia e Turquia para baixar preços em meio a gripe aviária

Levantamento da CBS a partir de dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) mostram que oficiais fizeram 5.572 apreensões de ovos em 2025. O aumento é de 158% nas apreensões do produto na fronteira entre Tijuana, no México, e San Diego, nos EUA. O número de interceptações é superior ao de fentanil, 413 operações.

O fentanil, opioide com efeito semelhante ao da morfina, é um dos pontos centrais da campanha do atual presidente Donald Trump. Desde a posse, o republicano utiliza o combate ao tráfico da droga para justificar sanções e reforçar o policiamento das fronteiras com o México.

Leia também: Como o fentanil, citado por Trump para impor tarifas, entra nos EUA

Em comunicado à população, o CBP destacou que os viajantes estão proibidos de levar ovos frescos, frango cru ou aves vivas do México para os Estados Unidos. Isso porque os produtos podem representar risco de contaminação da gripe aviária.

A multa para quem não declarar a posse de todos os produtos agrícolas ao CBP é de US$ 10 mil.