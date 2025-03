Jovem com nome da bebida favorita da mãe diz como superou o bullying

A mãe da americana Tequilla Shian Jones decidiu batizar a filha com o nome de seu drink favorito. A jovem de 23 anos contou, em entrevista ao NY Post, que seus pais tinham duas opções de nomes: Tequila Sunrise (em homenagem ao drink feito com tequila, suco de laranja e xarope de grenadine) e Shaylee Shian.

Tequilla na infância e hoje Arquivo pessoal

Quando Tequilla nasceu, em outubro de 2001, foi o pai quem fez o registro, unindo os nomes favoritos do casal e adicionando um L extra à palavra. A escolha lhe causou diversos momentos constrangedores durante a infância e adolescência.

Ela conta que, enquanto crescia, frequentemente tinha problemas com professores que achavam que ela estava inventando e era alvo de piadas em sala de aula, com crianças perguntando se seus pais estavam bêbados quando escolheram seu nome. Quando tinha 12 anos, Tequilla decidiu usar seu segundo nome, "Shian", para acabar com o bullying.

“Eu perguntei várias vezes na minha vida sobre o porquê de meu nome ser chamado de Tequilla. Quando criança, eu era provocada por meu nome. Já ouvi as mesmas piadas várias vezes. As crianças perguntavam se meus pais eram alcoólatras ou se estavam bêbados me chamando pelo nome. Eram variações diferentes da mesma piada”, lembrou.

Mas, agora adulta, Tequilla decidiu adotar seu nome único — apesar de nunca ter bebido uma gota de álcool. “Agora que estou mais velha, comecei a aceitar meu nome. Não tenho mais aquela provocação do ensino fundamental. Eu mesma não bebo — as pessoas acham muito engraçado que a garota chamada Tequilla não beba”, revelou.

“Agora me sinto bem com isso, eu comecei a usá-lo novamente. As pessoas me dizem que se você tirar o significado, é um nome muito bonito. Eu me sinto muito melhor com meu nome agora, pois estou muito mais velha. O que pode ser um pouco embaraçoso é que se eu estiver fora de casa e alguém mencionar a palavra tequila, eu vou virar a cabeça quando ouvir isso”, brincou.

A jovem revelou, ainda, que tem um irmão mais velho, que quase teve o mesmo nome. "Minha mãe estava grávida um ano antes de me terem e gostou do nome Tequila, mas ela deu à luz um menino, então ela não o escolheu”, contou.