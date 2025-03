Canonização de Carlo Acutis coincidirá com a de João Paulo II

O beato Carlo Acutis, conhecido como "santo millennial" ou "padroeiro da internet", será canonizado no dia 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes. O anúncio foi feito pelo Vaticano em fevereiro deste ano. Acutis, que faleceu aos 15 anos, foi beatificado em 2020 após a confirmação de milagres atribuídos à sua intercessão, incluindo um reconhecido no Brasil.

A canonização de Acutis coincidirá com a data de celebração dos papas João XXIII e João Paulo II, que também se tornaram santos neste dia no ano de 2014. Foi a primeira vez na história que dois papas foram canonizados simultaneamente.

Quem é Carlo Acutis?

Carlo nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, Inglaterra, e morreu em 12 de outubro de 2006 em Monza, na Itália. Sua história de vida foi marcada pela evangelização por meio da internet e, por isso, ele é conhecido popularmente como o "padroeiro da internet". O jovem mantinha um blog em que compilava e contava a história de milagres.

Um dos milagres relacionados ao jovem, que teria sido um dos pilares de sua beatificação, ocorreu no Brasil. Um menino de 7 anos, com um quadro raro no pâncreas, teria sido curado, após o avô tocar as roupas do menino italiano, expostas em uma paróquia em Campo Grande (MS), e pedir pela cura do neto.

O corpo do beato está exposto no Santuário do Despojamento, na Igreja de Santa Maria Maggiore, em Assis, na Itália.