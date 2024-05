Papa reconhece milagre atribuído à intercessão do beato Carlo Acutis

O Papa Francisco recebeu, em audiência na manhã desta quinta-feira (23/5), o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, Card. Marcello Semeraro. O Pontífice autorizou a publicação do reconhecimento do milagre atribuído à intercessão do beato Carlo Acutis. O jovem foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020.

Carlo nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, Inglaterra, e morreu em 12 de outubro de 2006 em Monza, na Itália. Sua história de vida foi marcada pela evangelização por meio da internet e, por isso, ele é conhecido popularmente como o "padroeiro da internet". O jovem mantinha um blog em que compilava e contava a história de milagres.

Uma relíquia de primeiro grau do beato italiano Carlo Acutis chegou a Recife (PE), nesta terça-feira (22), e foi levada para a Comunidade Obra de Maria. Trata-se de fios de cabelo do rapaz, que ficará na Matriz da Paróquia São João Paulo II, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana de Recife.

Um dos milagres relacionados ao jovem, que teria sido um dos pilares de sua beatificação, ocorreu no Brasil. Um menino de 7 anos, com um quadro raro no pâncreas, teria sido curado, após o avô tocar as roupas do menino italiano, expostas em uma paróquia em Campo Grande (MS), e pedir pela cura do neto.

O corpo do beato está exposto no Santuário do Despojamento, na Igreja de Santa Maria Maggiore, em Assis, na Itália.

Durante o Congresso Internacional de Pentecostes da Paz, promovido pela Comunidade Obra de Maria, em Assis, contou com a participação de Antonia Acutis, mãe do beato, e disse que o filho adorou o Espírito Santo a cada dia de sua vida. "Ele me ensinou que quem tem medo de morrer não tem fé. O Espírito Santo e o Sacramento são os remédios do mundo", declarou.