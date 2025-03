Rei Charles III é internado com efeitos colaterais de tratamento contra câncer

Nesta quinta-feira (27/3), o rei britânico Charles III foi internado para observação após apresentar efeitos colaterais temporários relacionados ao tratamento contra um câncer, de acordo com boletim do Palácio de Buckingham.

"Após um tratamento médico programado (...) para o câncer nesta manhã, o rei apresentou efeitos colaterais temporários que exigiram um breve período de observação no hospital", indicou o comunicado.

O monarca de 76 anos trata a doença – identificada durante exames de próstata – desde fevereiro de 2024, cuja natureza nunca foi tornada pública. Segundo a Família Real, Charles recebeu alta e retornou para a casa, mas os compromissos foram cancelados até sexta (28/3).

“Sua Majestade gostaria de pedir desculpas a todos que possam ficar desapontados com isso”, disse o palácio.

No início de 2024, Charles foi internado para uma cirurgia de aumento benigno da próstata, época em que o câncer em estágio inicial foi identificado. No mesmo período, a princesa Kate Middleton também revelou o começo de um tratamento contra o câncer, atualmente em processo de remissão.

Coroado em maio de 2023, Charles III se tornou o monarca mais velho a assumir o trono. Desde jovem, é defensor de questões ambientais e mudanças climáticas. Aos 32 anos, casou-se com Diana Spencer, que morreu em um acidente de carro um ano após a separação do casal, em 1997. Charles se casou com Camilla Parker Bowles em 2005.

O reinado de 70 anos da rainha Elizabeth II resultou no maior tempo esperado para um herdeiro assumir a coroa.