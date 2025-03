Kate Middleton celebra a "mãe natureza" em mensagem enigmática de Dia das Mães

Para celebrar o Dia das Mães — que no Reino Unido ocorre neste domingo (30/3) — Kate Middleton publicou uma mensagem abordando o poder da natureza para os humanos. A princesa de Wales lutou contra um câncer, não especificado pela coroa britânica, que no ano passado entrou em remissão.

No vídeo publicado no Instagram de Kate neste domingo, aparecem imagens da natureza. Praias, florestas e campos na Inglaterra compõem a mensagem escrita pela princesa na legenda: "No ano passado, a natureza um santuário para nós. Neste Dia das Mães, vamos celebrar a Mãe Natureza e reconhecer como o vínculo de todos nós com o natural pode ajudar não apenas a nutrir nosso interior, mas também nos lembrar do papel que desempenhamos na tapeçaria da vida".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O rosto de Kate não aparece no vídeo, mas suas mãos tocando uma árvore, sim. As pernas do príncipe William também aparecem sendo acompanhadas por cachorros.

A princesa lutou contra um câncer que entrou em remissão ainda em junho do ano passado.