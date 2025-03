Mulher soterrada após terremoto é resgatada com vida por bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Mianmar conseguiram resgatar, no domingo (30/3), uma mulher com vida dos escombros de um prédio que desabou em Mandalay, em Mianmar. Segundo a BBC, a mulher de 30 anos, identificada como Phyu Lay Khaing, foi resgatada mais de um dia depois de ficar presa nos destroços.



Mulher soterrada é resgatada pelos bombeiros após terremoto que deixou 2 mil mortos (foto: Myanmar Fire Services Department)

O prédio desabou após um terremoto de magnitude 7,7 atingir a região. Segundo as autoridades, 2.056 pessoas morreram, mais de 3.900 pessoas ficaram feridas e 270 pessoas continuam desaparecidas.

Os esforços de resgate diminuíram de intensidade, em meio a condições difíceis e com temperaturas próximas a 40 °C. O calor intenso acelera a decomposição dos corpos, o que pode complicar sua identificação.

Também no domingo (30/3), em Mandalay, socorristas resgatara, com vida, uma mulher grávida que passou mais de 55 horas entre os destroços. Ela teve uma perna amputada para ser liberta das pilhas de escombros, mas após ser retirada foi declarada morta.

"Tentamos fazer todo o possível para salvá-la", comentou à AFP um integrante das equipes de resgate. Ele explicou que a vítima perdeu muito sangue devido à amputação.

















As autoridades de Mianmar declararam uma semana de luto nacional e anunciaram que as bandeiras do país permanecerão hasteadas a meio mastro "em sinal de compaixão pela perda de vidas e pelos danos causados pelo terremoto violento".

