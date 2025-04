"É dia de libertação da América", diz Trump antes de anúncio do "tarifaço"

O presidente Donald Trump deve anunciar, nesta quarta-feira (2/4), novas tarifas sobre produtos de diversos países, incluindo possivelmente o Brasil. Convencido de que os países "roubam" os Estados Unidos, o republicano apresentará as medidas no Jardim das Rosas da Casa Branca às 17h, no horário de Brasília

Antes do anúncio do chamado "tarifaço", Trump disse que hoje é "dia de libertação da América". Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, o republicano afirmou que as tarifas alfandegárias terão efeito "imediato".

Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Trump aumentou as tarifas para produtos procedentes da China, para uma parte dos produtos do México e Canadá, parceiros dos Estados Unidos no Tratado de Livre Comércio da América do Norte, e sobre o aço e o alumínio, independente da origem.

Na segunda-feira (1º/4), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que uma eventual taxação adicional dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros "causaria estranheza". "Quando a nação mais rica do mundo adota políticas protecionistas, parece não concorrer para a prosperidade geral. O mundo corre o risco de crescer menos, de aumentar menos a produtividade da sua economia", citou.

