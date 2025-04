Papa faz aparição pública surpresa aos fiéis neste domingo (6/4)

A saudação do Papa ao término da celebração do Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde (Vatican Media) - (crédito: Vaticano News)

O papa Francisco fez uma aparição pública neste domingo (6/4), na Praça São Pedro, durante a celebração do Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde. A presença do pontífice, que segue em recuperação após internação por problema respiratório, foi surpresa para os fiéis. Veja trechos publicados na rede social do Vaticano:

Sentado em uma cadeira de rodas, Francisco apareceu diante de cerca de 20 mil presentes. No altar, ao fim da missa presidida por dom Rino Fisichella, acenou, deu a bênção e fez uma breve saudação: “Bom domingo a todos! Muito obrigado!”.

Durante a celebração, foi lida uma homilia escrita por ele. Nela, compartilhou sua vivência recente com a doença e destacou que, mesmo nos momentos mais difíceis, “Deus não nos deixa sozinhos”.

Na mensagem, o papa afirmou que a experiência da enfermidade pode se transformar em oportunidade de fé e renovação espiritual. Ele também dirigiu palavras aos profissionais da saúde, os incentivando em suas vocações com humanidade e compaixão. “A cama de um doente pode se transformar num ‘lugar santo’ de salvação e redenção”, escreveu.