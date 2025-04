Rei Charles e Camilla comemoram 20 anos de casamento

Rei Charles III e Camilla completam 20 anos de casamento (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) - (crédito: AFP)

O rei Charles III e a rainha Camilla comemoram seu 20º aniversário de casamento em Roma nesta terça-feira (8/4), uma união que, na época, causou alvoroço no Reino Unido e abalou a monarquia.

Charles, 76 anos, e Camilla, 77 anos, que se conhecem há mais de meio século, não terão muito tempo para desfrutar de suas 'bodas de porcelana' em particular.

Eles terão um dia cheio de eventos oficiais na quarta-feira, terminando com um banquete em Roma como parte de sua visita oficial de quatro dias à Itália, que começou na segunda-feira.

Uma foto tirada nos jardins da residência do embaixador britânico em Roma, publicada na conta do Instagram da família real nesta terça-feira, comemorou os 20 anos de casamento do casal.

"Em nossa primeira visita à Itália como rei e rainha, estamos emocionados por comemorar nosso 20º aniversário de casamento em um lugar tão especial e com pessoas tão maravilhosas", diz o texto que acompanha a foto.

A comemoração ocorre no momento em que o rei está em tratamento - desde fevereiro de 2024 - para tratar um câncer cuja natureza nunca foi revelada.

Os monarcas britânicos são um casal simpático, "quase da mesma idade, com os mesmos amigos, o mesmo senso de humor", explica à AFP o especialista em realeza Richard Fitzwilliams, que também enfatiza o senso de dever de ambos.

"Ela o faz rir, e isso é importante neste momento de crise", acrescenta, descrevendo o rei como "um paciente impaciente" que é difícil de convencer de que precisa trabalhar menos.

"Enormes obstáculos"

O casamento deles, após um relacionamento longo e controverso, teve que superar "enormes obstáculos - constitucionais, políticos, religiosos, sem falar na família", lembra Fitzwilliams.

Por exemplo, a rainha Elizabeth II, mãe de Charles, demorou a aceitá-la.

A questão de saber se um futuro rei poderia se casar com uma mulher divorciada causou polêmica.

A opinião pública também se opôs em 70%, segundo uma pesquisa, fiel à princesa Diana, primeira esposa do príncipe Charles, de quem se divorciou antes de morrer em 1997 em um acidente de trânsito em Paris.

A rainha Elizabeth não compareceu ao casamento civil de Charles e Camilla no Windsor Town Hall, a oeste de Londres, que reuniu cerca de 30 pessoas em 9 de abril de 2005, mas organizou uma recepção para os recém-casados.

"Apoio incondicional"

Charles III e Camilla já declararam publicamente o afeto um pelo outro. Após a coroação conjunta na Abadia de Westminster, em 6 de maio de 2024, o rei prestou uma homenagem comovente à Camilla.

"Ela tem sido meu apoio incondicional durante todo esse tempo e sou profundamente grato a ela", disse Charles III na época.

Camilla, em 2022, em uma declaração ao The Telegraph, também elogiou seu marido.

"Já passamos por muitas provações juntos e nos conhecemos bem. Ele é um homem muito gentil (...) e apoiamos um ao outro, o que é muito importante", disse Camilla na época.