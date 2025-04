Domo de ouro: a defesa nuclear espacial que os EUA querem construir

O objetivo do domo de ouro será interceptar mísseis diretamente do espaço. - (crédito: Matt Wade/Wikimedia Commons)

A Agência de Defesa contra Mísseis (MDA) dos Estados Unidos terá uma reunião com representantes da indústria, entre os dias 30 de abril e 2 de maio, para debater a criação do novo sistema antimísseis do país. O plano é construir o chamado Golden Dome – Domo de ouro em tradução livre –, que será um sistema de defesa nuclear espacial.

O objetivo do domo de ouro é interceptar mísseis diretamente do espaço para ampliar a capacidade de defesa contra ameaças balísticas, hipersônicas e nucleares, antes que atinjam a atmosfera.

De acordo com a agência de notícias Reuters, a MDA solicitou informações técnicas sobre o projeto no aviso oficial. Entre os itens de interesse, estão interceptadores, sensores e rastreadores.

Empresas não tradicionais do setor de defesa também são bem-vindas na concorrência para a construção do sistema de defesa.

A MDA busca "soluções inovadoras e disruptivas" e as propostas devem abranger a interceptação na fase inicial de propulsão e fases posteriores de voos.

Um comunicado emitido em janeiro pelo governo Trump detalhava uma nova diretriz para reforçar os EUA diante das crescentes ameaças com mísseis. O Departamento de Defesa dos EUA foi incumbido de desenvolver uma arquitetura abrangente para a nova geração de um sistema antimísseis.