Papa Francisco visita Basílica de São Pedro, no Vaticano

Após a aparição surpresa na Praça São Pedro no último domingo (6/4), dessa vez o Papa Francisco visitou a Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Pontífice se ausentou por pouco tempo da Casa Santa Marta, onde prossegue com a recuperação da pneumonia bilateral, para rezar no túmulo do Papa Pio X por dez minutos.

De acordo com o Vaticano, o Papa adentrou a basílica nesta quinta (10/4), pouco antes das 13h. De cadeiras de rodas e um poncho simples, Francisco saudou os fiéis que visitavam o local no momento, cerca de 100 pessoas. Gritos surpresos exclamando “É o Papa! É o Papa!” foram bem recebidos pelo Pontífice, que abençoou o grupo composto por crianças, peregrinos e trabalhadores.

Monsenhor Valerio Di Palma, cônego da Basílica de São Pedro, narrou o encontro aos meios de comunicação do Vaticano: “Muita emoção, minha visão ficou turva pelas lágrimas e não consegui nem tirar uma foto.” Ao retornar à sacristia e perceber o alvoroço, Di Palma foi surpreendido pela cadeira de rodas do Papa, empurrada por Massimiliano Strappetti, seu assistente de saúde pessoal. Ao redor, os guardas tentavam manter a ordem.

Segundo o Vaticano, o Papa cumprimentou os fiéis sem emitir nenhuma palavra, e logo seguiu ao túmulo do falecido Pontífice com quem sempre demonstrou uma forte ligação. Di Palma destacou que o estado frágil em que Francisco apareceu comoveu as pessoas ao redor, que formaram fila para ter um instante de contato com o Bispo de Roma.