Vídeo flagra carreta sendo partida ao meio após ser atingida por trem

Uma carreta foi partida ao meio após ser atingida por um trem em Minnesota, nos Estados Unidos. Autoridades locais informaram que as pessoas envolvidas no acidente tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local. Ninguém morreu.

Uma ambulância, o Corpo de Bombeiros , a Patrulha Estadual do Minnesota e o Escritório do Xerife do Condado de Brown atenderam essa ocorrência.

Carreta é partida ao meio após ser atingida por trem (foto: Divulgação)

Em nota divulgada no sábado (5/4), o Escritório do Xerife do Condado de Brown listou algumas dicas de segurança para motoristas que estiverem dirigindo em uma estrada de ferro.