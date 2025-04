Saiba quem são as vítimas da queda de helicóptero em Nova York

Todas as pessoas que estavam a bordo do helicóptero que caiu no rio Hudson, em Nova York (EUA), na quinta-feira (10/4), morreram no acidente. Entre as vítimas estão Agustín Escobar, diretor geral de uma unidade espanhola da multinacional alemã Siemens, quatro membros da família dele (incluindo três crianças) e o piloto.

Os nomes das outras vítimas não foram divulgados. Quatro pessoas morreram "no local e outras duas foram levadas para hospitais da região, onde lamentavelmente sucumbiram aos ferimentos", detalhou a chefe da polícia de Nova York, Jessica Tisch.

Equipe de mergulhadores da Polícia de Nova York realizaram buscas perto do local da queda de um helicóptero no Rio Hudson, em 11 de abril de 2025 (foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente Donald Trump lamentou o "terrível" acidente. "As imagens do acidente são horríveis. Deus abençoe os familiares e amigos das vítimas", escreveu o republicano na rede Truth Social.

Em comunicado, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos informou que investigará o acidente em colaboração com a Direção Nacional de Segurança no Transporte.

Unidades da polícia de Nova York e de Nova Jersey foram deslocadas para o local junto com embarcações dos bombeiros. O rio onde o helicóptero caiu tem 60 metros de profundidade em algumas áreas e uma temperatura média de oito graus nesta época do ano.

*Com informações da Agência France-Press