Helicóptero cai no rio Hudson, em Nova York, nos EUA

Nesta quinta (10/4), um helicóptero caiu no rio Hudson, em Nova York (EUA). A polícia da cidade confirmou a queda. De acordo com o portal Associated Press, seis pessoas morreram

No perfil oficial da NYPD (polícia de Nova York, na sigla em inglês) no X (antigo Twitter), as autoridades comentaram: "Devido à queda de um helicóptero no Rio Hudson, nas proximidades da West Side Highway e da Spring Street, haverá presença de veículos de emergência e atrasos no trânsito nas áreas ao redor".

Nova York registrava uma temperatura abaixo de 10ºC no momento da queda, o que gera a possibilidade de hipotermia caso as vítimas não sejam rapidamente retiradas da água. A NBC News afirmou que quatro pessoas foram retiradas da água.

Os vídeos do acidente publicados nas redes sociais mostram o helicóptero quase todo submerso, de cabeça para baixo na água. Botes com equipes de resgate foram enviados ao local e se posicionaram na orla de Manhattan, próximo a uma das torres de ventilação de um túnel que liga Nova York a Nova Jersey.