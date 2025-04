Avião cai logo após decolagem nos EUA e três pessoas morrem

Um avião de pequeno porte caiu em Boca Raton, na Flórida (Estados Unidos), nesta sexta-feira (11/4). As três pessoas que estavam a bordo morreram, de acordo com informações oficiais.

O modelo era um Cessna 310 e deixou o aeroporto de Boca Raton às 10h20, no horário local. A aeronave tinha como destino Tallahassee, cidade também na Flórida, segundo relatório preliminar da Federação Nacional de Aviação dos Estados Unidos.

O chefe adjunto dos bombeiros de Boca Raton, Michael LaSalle, disse à imprensa norte-americana que o avião "teve problemas mecânicos na decolagem e caiu a cerca de um quilômetro do aeroporto".

LaSalle confirmou a morte dos três ocupantes do avião. Uma outra pessoa, que estava dirigindo um carro nas proximidades quando a aeronave caiu, foi levada ao hospital sem ferimentos graves.

Video shows the Cessna flying in a holding pattern before going down. Cessna departed Boca Raton at 10:13am and sent its last signal at 10:22am. Stuck in a continuous left-hand turn, the pilot reportedly lost rudder control—possibly due to the rudder lock being left on. https://t.co/OsL8Dfdqp2 pic.twitter.com/SsMSeVivqI