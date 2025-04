Avião cai em Nova York e mata seis pessoas da mesma família

Um avião do modelo Mitsubishi MU2B40, caiu com seis pessoas no estado de Nova York, pouco depois do meio-dia de sábado (12/4). A imprensa local informou que não há sobreviventes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Comissão Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), que investiga um acidente em Copake, no leste de Nova York, não divulgou o número de mortos.

































Mas segundo as informações publicadas pelo jornal New York Times, o avião caiu em um campo a cerca de 16 quilômetros do aeroporto do condado de Columbia, e seis pessoas da mesma família estavam a bordo.

Leia também: Saiba quem são as vítimas da queda de helicóptero em Nova York

NYT, com base em uma fonte da família, informou todos morreram. Segundo o periódico, estavam a bordo piloto e neurocirurgião Michael Groff; a cirurgiã e esposa de Groff, Joy Saini; os dois filhos do casal e os respectivos companheiros.

Leia também: Americana fica presa em Porto Rico por causa de papagaio