"Como vou abraçar?" Foto do ano retrata menino que perdeu os braços em Gaza

A fotografia de uma criança palestina de nove anos que perdeu os dois braços fugindo de um ataque israelense em Gaza ganhou o prêmio principal do World Press Photo, a maior premiação do fotojornalismo mundial, nesta quinta-feira (17/4).

A imagem é de autoria da fotógrafa palestina Abu Elouf e foi publicada no jornal norte-americano The New York Times. O retrato mostra Mahmoud Ajjour, que teve um braço decepado e outro mutilado em março de 2024, durante um bombardeio israelense na Cidade de Gaza. Ele foi levado para Doha após o ataque.

"As crianças palestinas pagaram um preço alto pelos horrores que sofreram. Mahmoud é uma dessas crianças", afirmou a fotojornalista. Elouf também foi deslocada de Gaza em dezembro de 2023 e agora fotografa a realidade dos palestinos gravemente feridos que vivem no Catar.

Confira a fotografia:

O retrato mostra Mahmoud Ajjour, que teve um braço decepado e outro mutilado em março de 2024, durante um bombardeio israelense na Cidade de Gaza (foto: Samar Abu Elouf/The New York Times via World Press Photo)

"Uma das coisas mais difíceis que a mãe de Mahmoud me explicou foi que, quando Mahmoud percebeu que seus braços estavam amputados, a primeira coisa que ele disse a ela foi: 'Como poderei te abraçar sem braços?", lembrou Elouf.

A diretora executiva do World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, declarou que a fotografia é silenciosa, mas diz muito. "Conta a história de uma criança, mas também de uma guerra ainda maior que impactará as gerações futuras", completou.

Segundo a organização do prêmio, Mahmoud está aprendendo a jogar no celular, escrever e abrir portas com os pés. No entanto, ele deseja próteses para "viver sua vida como qualquer outra criança".

Foram analisadas 59.320 fotos de todo o mundo, e 42 ganharam a categoria principal da premiação.