Por engano, freira recebe convite para reunião de cardeais

A freira italiana Simona Brambilla recebeu por e-mail o convite para participar das reuniões gerais de cardeais. O convite, no entanto, foi um engano, pois apenas cardeais podem participar das congregações gerais e apenas homens podem alcançar o posto.

Segundo o jornal Crux, o convite foi enviado pelo Decano do Colégio Cardinalício, o cardeal italiano Giovanni Battista Re, e endereçado a “Il prefetto Simona Brambilla”, usando o artigo masculino em vez do feminino.

Apesar do engano, o envio do convite foi visto como ironia, pois uma das ações do papa Francisco durante os 12 anos de pontificado era aumentar a presença de mulheres em cargos do Vaticano.

Simona Brambilla é a primeira mulher nomeada para o Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, responsável pelas ordens e congregações religiosas. A nomeação foi feita pelo papa Francisco em janeiro deste ano.

Desde a eleição de Francisco em 2013, a proporção de mulheres que ocupam cargos na Santa Sé e na administração do Vaticano aumentou de 19,2% para 23,4%.



A primeira congregação geral de cardeais desde a morte do papa Francisco, na segunda-feira (21/4), foi realizada na terça-feira (22/4). Segundo o vaticano, os cardeais juraram observar as normas da Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis relativas à vacância da Sé Apostólica e à eleição do novo pontífice.

Foram lidos os parágrafos 12 e 13 da Constituição Apostólica e o cardeal Farrel, camerlengo da Santa Igreja Romana, leu o Testamento espiritual de Francisco.

