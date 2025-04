Mais de 20 mil pessoas saúdam passagem do corpo do papa Francisco

Mais de 20 mil pessoas saudaram a passagem do corpo do papa Francisco durante a procissão do caixão da capela de Santa Marta até a Basílica de São Pedro nesta quarta-feira (23/4). O pontífice morreu na segunda-feira (21/4), aos 88 anos.

Ao ritmo de orações e badaladas de sinos, o cortejo fúnebre foi acompanhado por cardeais e integrantes da Guarda Suíça. Quando o caixão atravessou a praça, os fiéis aplaudiram emocionados.

A condução do caixão foi precedida por um momento de oração, presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana.

A Basílica ficará aberta ao longo de todo dia — até a meia noite — para que os fiéis possam prestar homenagens. O mesmo se repetirá amnhã, quinta-feira. Na sexta-feira haverá um último dia de velório aberto ao público.

Segundo o Vaticano, no sábado (26/4) será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiali (novenário) — os nove dias de luto e orações em honra ao pontífice. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista, decano do Colégio Cardinalício.

Depois ocorrerão os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.

