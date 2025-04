A história da benção do papa Francisco ao menino desenganado

Conall Harvey, 14 anos, tinha apenas 5 quando o papa Francisco visitou a Filadélfia, nos Estados Unidos, em 2015. O garoto estava na cadeira de rodas, recentemente amputado, fragilizado com a leucemia e depois de sofrer um choque séptico. A imagem do menino com o rosto tombado para a direita, pálido, de olhos fechados, sendo abençoado pelo jesuíta argentino, simboliza o cuidado e a preocupação de Francisco. "Foi bem cedo, chegamos lá às 4h, Conall dormia, estava muito doente por causa da quimioterapia. O papa fez uma oração, silenciosamente, embalou a cabeça de Conall com as mãos", afirmou ao Correio John Harvey, pai de Conall. "Não posso dizer se a bênção do papa teve a ver com a recuperação do meu filho. É incrível que ele esteja aqui conosco até hoje. Houve muita ciência que o salvou em um primeiro momento. Talvez as orações e as boas vibrações tenham contribuído", comentou.

Ainda segundo John, o filho apresentou uma série de infecções que acabaram em um choque séptico. "Fomos muito abençoados na Igreja. Quando soubemos que Francisco iria à Filadélfia, reservamos os ingressos para ver o papa com antecedência. Felizmente, ele sobreviveu", acrescentou à reportagem. Na segunda-feira, depois do anúncio da morte do líder católico, uma multidão de fiéis se reuniu na Praça de São Pedro. Muitas pessoas gritaram "Santo subito" (Santo imediatamente, em latim). O processo de canonização exige dois milagres validados pelo Vaticano, em um processo que costuma se arrastar por vários anos.

"Eu apenas me lembro de caminhar às 4h da manhã. Eu era tão pequeno. Então, foi algo assim: 'O que vocês estão fazendo? Eu não sabia quem estava ali, mas eu dizia que parecia ser alguém importante", contou Conall à emissora de televisão NBC10, da Filadélfia. A mãe do garoto, Christin, disse à mesma tevê acreditar que o filho foi curado pelo "poder da oração e do amor". "Eles me disseram que ele teria apenas 20 minutos de vida. Foi o poder da oração e do amor. O papa Francisco é tudo isso. Acho que Conall é prova viva disso." (RC)