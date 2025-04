No metrô com Bergoglio: a foto que reflete a simplicidade do papa Francisco

Após a morte do papa Francisco, na última segunda-feira (21/4), uma foto que reflete a simplicidade que o pontífice adotou ao longo da vida voltou a viralizar. O registro, de 2008, foi feito antes da chegada do papa a uma missa na Catedral em Buenos Aires. Na oportunidade, a igreja celebrava Corpus Christi.

O homem que aparece ao lado de Jorge Mario Bergoglio, que ainda não havia sido eleito papa e, portanto não usava o nome de Francisco, é Federico Walls, ex-secretário de imprensa do cardeal Bergoglio. Frederico conversou com o Correio com exclusividade e conta detalhes da foto e da amizade que manteve com Bergoglio.

Federico Walls (D), secretário de imprensa do cardeal Jorge Mario Bergoglio (E), dentro de vagão, em Buenos Aires (foto: Arquivo pessoal)

"Conhecia o padre Francisco desde março de 2007. Trabalhei com ele até que o fim de fevereiro de 2013, quando deixou Buenos Aires e foi a Roma para o conclave. Então, o elegeram papa. A relação trabalhista cresceu, se enriqueceu. Ele não apenas foi um patrão para mim, mas também um pai. Alguém que me acompanhava, me guiava e me aconselhava, sempre de braços abertos. Essa proximidade continuou mesmo enquanto ele estava em Roma. Eu me lembrarei dele como um pai, que sempre esteve presente. Alguém que nos ensinou a ser simples e humildes", relatou Frederico ao Correio.

Sobre a icônica foto, o ex-secretário de imprensa de Bergoglio detalha que o registro representa o quanto a alma do religioso estava próxima a dos fiéis e do povo mais simples. "Há uma foto em que apareço ao lado dele. Ela foi feita no metrô, em 2008. Nós voltávamos do bairro de Once, em Buenos Aires, e desembarcamos perto da Catedral, onde ele celebrou a missa de Corpus Christi. Francisco e eu partilhávamos o metrô, o ônibus e o trem. Ele gostava do contato com a população."

Veja o depoimento exclusivo de Frederido Walls ao Correio