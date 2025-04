Vaticano divulga projeto do túmulo do papa Francisco

O Vaticano divulgou, nesta quinta-feira (24/4), o projeto do túmulo do papa Francisco. Feito em mármore da região da Ligúria, na Itália, traz apenas a inscrição “Franciscus” e a reprodução da cruz peitoral do pontífice.

O local da sepultura do papa foi preparado em um nicho da nave lateral da Basílica de Santa Maria Maior, entre a Capela Paulina e a Capela Sforza, e está localizada próximo ao Altar de São Francisco. O papa Francisco morreu aos 88 anos, na segunda-feira (21/4).

O Vaticano anunciou nesta quinta-feira (24) que pelo menos 130 delegações, incluindo "50 chefes de Estado e 10 monarcas" em exercício, comparecerão ao funeral do papa Francisco no sábado (26/4).

Entre as autoridades que confirmaram presença estão os presidentes Donald Trump, Wolodimir Zelesnky, Emmanuel Macron e Javier Milei. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os chefes da Câmara dos Deputados e do Senado também comparecerão.

No sábado (26/4) será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiali (novenário) — os nove dias de luto e orações em honra ao pontífice. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista, decano do Colégio Cardinalício.

Depois ocorrerão os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias.

Em seguida, o caixão do papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.

No domingo (27/4), o túmulo do Papa Francisco já poderá ser visitado pelos fiéis.

