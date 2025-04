Mulher confunde colírio com cola e fica com pálpebras presas

Mulher colou as pálpebras por acidente - (crédito: Reprodução / TikTok)

A americana K’netha Faggart passou quase dois meses sem conseguir abrir os olhos após confundir um colírio com cola de unhas postiças. Ela estava sentindo uma irritação nos olhos por causa das lentes de contato e procurou alívio no medicamento, mas aplicou o produto errado diretamente no olho.

A dor foi imediata. Ela logo tentou esfregar o olho, mas acabou colando o dedo também. “Queimou muito e eu imediatamente me levantei e corri para o banheiro tentando limpá-lo. Quando entrei no banheiro para abrir a torneira, quando fui tentar colocar a água no meu olho, meu dedo estava grudado no olho naquele momento e foi aí que percebi que era a cola”, disse em entrevista ao Queen City News.

Desesperada, a filha de K’netha levou a mulher ao hospital. Os médicos e enfermeiros tentaram abrir os olhos com água, mas não obtiveram sucesso. “Minha pálpebra estava colada ao globo ocular como se estivesse colada, colada. Eles tentaram várias vezes e não conseguiram abrir, nem se mover, nem nada”, afirmou.

Um oftalmologista abriu o olho dela e recuperou uma grande gota de cola, mas o problema ainda não foi solucionado. "Ele podia ver que o globo ocular estava todo arranhado. Ainda tinha cola no canto do olho e embaixo dele”, contou.

K'netha ficou com um tampão por quase dois meses. Os médicos acreditam que ela se recuperará totalmente, mas pode ter alguma perda de visão. "Eu consigo lidar com alguma perda de visão. Toda essa coisa de ser cega é tão assustadora e me deixou em um lugar sombrio. Tenha muito cuidado e sempre leia tudo antes de colocar nos olhos. Ele (o oftalmologista) disse que isso é muito comum. Ele havia tratado pessoalmente outros cinco casos em um mês antes disso”, recomendou.

Além do medo de perder a visão, ela também tem que lidar com dificuldades na rotina. Por todo esse tempo, a americana não conseguiu dirigir, realizar tarefas básicas e foi afastada do trabalho. Ela também relata que teve fortes dores de cabeça e problemas nos seios da face devido à presença da cola. Sua filha, Ria Faggart, cuida dela desde o acidente.