Ataque em escola deixa uma pessoa morta e duas feridas na França

Um ataque em escola de ensino médio na França deixou uma pessoa morta e dois feridos nesta quinta-feira (24/4). Episódio ocorreu em instituição particular em Nantes, no oeste francês.

Segundo o promotor da cidade, Antoine Leroy, a vítima foi esfaqueada 57 vezes. Os investigadores ainda apuram a motivação do crime, mas a hipótese de "uma possível relação afetiva com a jovem que ele matou" foi descartada.

A investigação afirmou ainda que o autor do atentado era fascinado pelo líder nazista Adolf Hitler. Antes do crime, ele teria enviado um e-mail ao qual a AFP teve acesso. No texto, ele diz que a “globalização transformou o nosso sistema em uma máquina de decomposição humana". Ele menciona ainda uma "revolta biológica" para que "o equilíbrio natural, por mais cruel que seja", possa recuperar "seu lugar" diante do "ecocídio globalizado”.

O ataque comoveu a população do país, onde os ataques se tornaram mais recorrentes nos últimos anos. "Envio meus pensamentos comovidos às famílias, aos estudantes e a toda a comunidade educacional, cuja nação compartilha o choque e a dor. Graças à sua intervenção, os professores sem dúvida evitaram outros dramas. Sua coragem merece todo nosso respeito", escreveu o presidente da França, Emmanuel Macron, em post no X.

Alunos da escola colocaram flores na entrada da instituição em homenagem às vítimas.