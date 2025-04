Terremoto de magnitude 6,3 atinge Equador

Um terremoto de magnitude 6,3 alcançou Esmeraldas, cidade no Equador, próxima à fronteira da Colômbia, nesta sexta-feira (25/4). Segundo autoridades, o tremor ocorreu a uma profundidade de 35 quilômetros por volta das 6h45 do horário local (8h45 no horário de Brasília).

Pelo menos sete prédios públicos foram danificados e paredes desabaram e casas foram atingidas, segundo a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos (SNGR) em seu canal no Whasapp. O terremoto ocorreu a 8,4 quilômetros da cidade de Esmeraldas.

"Foi muito forte e também demorado, mas cálculo que pelo menos meio minuto", declarou à AFP o ex-candidato presidencial Yaku Pérez, que estava em Esmeraldas. O Equador fica sobre as placas Nazca e Sul-Americana. O tremor foi "consequência do processo de subducção da placa de Nazca", explicou Pablo Palacios, técnico do Instituto Geofísico, ao canal Ecuavisa.

O terremoto foi sentido em 10 das 24 províncias do país, incluindo Manabí, Los Ríos, Guayas e Pichincha, segundo o SNGR. Vinte minutos após o primeiro sismo, o Instituto Geofísico do Equador relatou outro tremor de magnitude 4,1 na província costeira de Guayas, no sudoeste do país, a uma profundidade de 86 quilômetros.

*Com informações da AFP