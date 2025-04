Cardeais brasileiros acompanham funeral do papa e se preparam para conclave

Oito cardeais brasileiros estão no Vaticano para acompanhar o funeral do papa Francisco, que ocorreu neste sábado (26/4), e participar do conclave que definirá o próximo líder da Igreja Católica.

Atualmente, sete cardeais brasileiros podem votar no conclave. O oitavo membro da comitiva, o arcebispo emérito de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis, pode acompanhar as discussões do Colégio dos Cardeais e até ser eleito papa, mas não está apto a votar por ter 88 anos — membros com mais de 80 anos não podem votar.

Na manhã deste sábado, a Arquidiocese de Brasília publicou uma imagem com sete cardeais brasileiros em Roma. Na foto estão (da esquerda para a direita) dom Paulo Cezar Costa (Arquidiocese de Brasília), dom Leonardo Steiner (de Manaus), dom Odilo Pedro Scherer (de São Paulo),dom Jaime Spengler (de Porto Alegre), dom Raymundo Damasceno (de Aparecida-SP), dom Sérgio da Rocha (de Salvador) e dom Orani João Tempesta (do Rio de Janeiro).

Além deles, o cardeal João Braz de Aviz, que tem cargo no Vaticano, também participará do conclave.

Como funciona o conclave?

Os cardeais devem se reunir no Vaticano entre o 15º e o 20º dia após a morte do papa, onde ficarão em acomodações especiais enquanto as eleições acontecem.

Tecnicamente, qualquer homem católico romano pode ser eleito papa. Mas desde 1379, todo papa é selecionado do Colégio de Cardeais, o grupo que vota no conclave.

Para ser eleito, um cardeal precisa receber apoio de dois terços dos cardeais-eleitores - e a votação continua até que isso seja alcançado.

