Trump quebra protocolo e usa terno azul no funeral do papa Francisco

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a atenção por usar um terno azul no funeral do papa Francisco. - (crédito: Isabella BONOTTO / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a atenção por usar um terno azul no funeral do papa Francisco, na manhã deste sábado (26/4), no Vaticano. O republicano foi o único chefe de Estado a não usar um terno preto na despedida do líder da Igreja Católica.

Existem uma série de protocolos de vestimenta para a cerimônia de despedida de um papa, estabelecidos pelo manual da Santa Sé. De acordo com a agência de notícias italiana Ansa, os homens devem vestir um terno escuro com uma gravata preta longa.

O manual não define que a vestimenta deve ser preta, mas é a cor mais tradicional e o principal símbolo do luto. Além do terno azul escuro, Trump também usou uma gravata do mesmo tom — o que vai contra o definido pela Santa Sé.





Já Melania Trump, a esposa do presidente dos EUA, seguiu à risca o protocolo. A primeira-dama usou uma roupa toda preta e um véu na cabeça. De acordo com as regras da Santa Sé, as mulheres têm de usar um vestido preto, possivelmente longo, e só é permitido o uso de luvas e véu na cor preta. Apenas um acessório é liberado: o colar de pérolas.

Outros líderes de Estado, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei (Argentina) e Emmanuel Macron (França) optaram pelo tradicional terno preto. Na noite de sexta-feira, Lula usou um terno azul escuro no velório do papa Francisco — no entanto, as regras de vestimenta só são válidas para a cerimônia de funeral.

Mais de 50 chefes de Estado e 10 monarcas em exercício participaram do funeral do papa, no Vaticano. As delegações oficiais ocupam o lado direito, voltado para a Basílica. Na primeira fila estão os presidentes da Argentina — terra natal do papa — e da Itália, Sergio Mattarella. Em seguida, estarão os monarcas, como o rei espanhol Felipe VI, e os demais presidentes.

Antes da cerimônia, os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky (Ucrânia) se encontraram e conversaram antes do funeral. Fotos divulgadas pelo Serviço de Imprensa Presidencial Ucraniano mostram os dois líderes sentados de frente um para o outro.

