Vídeo: explosão gigantesca deixa 750 feridos e oito mortos no Irã

Explosão no porto de Shahid Rajaee, no Irã - (crédito: IRIBNEWS / AFP)

Uma explosão em um porto no sul do Irã deixou cerca de 750 feridos e oito mortos neste sábado (26/4). Segundo a televisão estatal do país, o incêndio ocasionado pela explosão se intensificou e pode se propagar pela área.

A tragédia aconteceu em um dia útil no posto. Não foram divulgados quantos funcionários estavam no local na hora da explosão.

O porto de Shahid Rajaee é um dos pontos estratégicos da economia iraniana. O local fica perto da cidade de Bandar Abbas e da margem do estreito de Ormu, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

Segundo a alfândega, é provável que a explosão tenha ocorrido devido a um incêndio em um armazém que continha materiais químicos. “A causa deste incidente foi a explosão de vários contêineres armazenados na área do cais do porto", informou Mehrdad Hasanzadeh, chefe da autoridade de gestão de emergências provincial. Masoud Pezeshkian, presidente do país, ordenou o início de uma investigação para apurar as causas do incidente.

O ministro do Interior, Eskandar Momeni, afirmou que foram enviados recursos de Teerã e de outras cidades iranianas para o local. "Esperamos conseguir extinguir o fogo nas próximas horas", disse.

Imagens divulgadas por agências e nas redes sociais mostram a dimensão do acidente. Nos vídeos, é possível ver uma fumaça cinza e espessa subir no local.

*Com informações de Agência France-Press