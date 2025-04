Milei revela ter pedido perdão ao papa Francisco por ofensas no passado

Horas antes de comparecer ao funeral do papa Francisco, o presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou detalhes inéditos sobre o encontro que teve com o pontífice no Vaticano, em 2024. Durante entrevista na sexta-feira (25) à Rádio Mitre, Milei relembrou, entre risos, o momento em que pediu desculpas ao papa por ofensas feitas no passado — e revelou a resposta bem-humorada de Francisco.

"Sim, claro que me desculpei. E ele respondeu: ‘Não fique chateado, esses são erros de juventude.’ Acho que foi um pouco mais… Se bem me lembro, ele disse: ‘Quando somos jovens, todos fazemos coisas estúpidas’", contou o presidente argentino.

Milei também lamentou a morte do pontífice, ocorrida na última segunda-feira (21), após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Durante a entrevista, o presidente destacou o impacto da perda para o país e comentou o fato de Francisco nunca ter visitado a Argentina durante seu papado.

“É uma perda enorme para o povo argentino. Fizemos algo errado, e é por isso que ele nunca quis vir para a Argentina. A perda de um ser humano é sempre extremamente dolorosa. É doloroso que o argentino mais importante da história tenha falecido", afirmou.

Desde a morte do papa, declarações antigas de Milei voltaram a circular nas redes sociais. Antes de ser eleito presidente, ele chegou a classificar Francisco como “imbecil” e até mesmo como “representante do maligno na Terra”.