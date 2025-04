Saiba como foi sepultamento reservado do Papa Francisco

Neste sábado (26/4), mais de 250 mil fiéis deram o último adeus ao papa Francisco na Basílica Santa Maria Maior, em Roma. O funeral do pontífice começou por volta das 5h (horário de Brasília) e encerrou por volta de 8h. Após o ato, no entanto, o sepultamento do santo padre ocorreu em cerimônia reservado aos cardeais e membros do clérigo e à família do papa.

Leia também: Corpo do papa é recebido na Santa Maria Maior por refugiados e trans

Vídeo publicado pelo portal Vatican News mostra o momento em que o caixão de Francisco foi colocado em nicho lateral da igreja, entre a Capela Paulina e a Capela Sforz, como pedido no testamento. A cerimônia foi presidida pelo cardeal Camerlengo Joseph Kevin Farrell.

Antes do sepultamento, os presentes entoaram o canto de 4 salmos e acompanhado por 5 intercessões. Em seguida, todos rezaram a oração do Pai Nosso. No caixão do pontífice, foram impressos os sigilos da Prefeitura da Casa Pontifícia, do Escritório de Celebrações Litúrgicas do Romano Pontífice e do Capítulo Liberiano e do cardeal Farrell.

No túmulo de mármore branco, apenas a inscrição “Franciscus”. O epitáfio também foi um dos pedidos que o santo padre registrou no testamento. Uma réplica da cruz peitoral que o papa usava também foi colocada junto ao corpo.

Antes da cerimônia íntima, milhares de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre da Basílica de São Pedro até a Basílica Santa Maria Maior. O corpo de Francisco foi levado em um papamóvel pelas ruas de Roma em procissão que durou cerca de 30 minutos.