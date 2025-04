Chega a 9 número de mortos após atropelamento em festival no Canadá

A polícia de Vancouver investiga a cena de um crime após um homem atropelar pedestres no festival anual de Lapu Lapu, que celebra a cultura filipina, na esquina da East 43rd Avenue com a Fraser, no sul de Vancouver, em 26 de abril de 2025 - (crédito: Don MacKinnon / AFP)

Nove pessoas morreram quando um motorista atropelou uma multidão durante um festival de rua em Vancouver, oeste do Canadá, horas antes da eleição nacional, informou a polícia da cidade neste domingo (27/4).

O incidente ocorreu pouco depois das 20h locais de sábado (meia-noite em Brasília), enquanto membros da comunidade filipina se reuniam para celebrar o Dia de Lapu-Lapu, disseram as autoridades.

O festival homenageia um líder anticolonialista filipino do século XVI e ocorreu no fim de semana anterior às eleições canadenses.

"Podemos confirmar que nove pessoas morreram depois que um homem atropelou uma multidão no Festival Lapu-Lapu ontem à noite", disse a polícia na rede social X neste domingo.

A força de segurança havia declarado anteriormente que um homem de 30 anos foi preso, e um porta-voz disse à imprensa que o motorista era um "suspeito solitário" conhecido pelos policiais.

A polícia também descartou por enquanto que o ataque tenha sido um ato terrorista.

O primeiro-ministro canadense, o liberal Mark Carney, escreveu nas redes sociais que estava "devastado" pelos "horríveis acontecimentos".

"Ofereço minhas mais profundas condolências aos entes queridos dos mortos e feridos, à comunidade filipino-canadense e a todos em Vancouver", disse. "Estamos todos de luto com vocês", acrescentou.

Imagens divulgadas na internet e verificadas pela AFP mostram um veículo preto com a lataria danificada em uma rua coberta por escombros, ao lado de socorristas atendendo pessoas no chão.

A testemunha ocular Dale Selipe disse ao Vancouver Sun que viu crianças feridas na rua depois que o veículo avançou sobre a multidão.

"Havia uma mulher com os olhos voltados para cima, uma das pernas já quebrada. Alguém segurava a mão dela, tentando confortá-la", descreveu.

"Corpos por todos os lados"

Fotos divulgadas pela emissora canadense CBC mostram equipes de emergência no local e grandes multidões na festa.

O agente de segurança do festival, Jen Idaba-Castaneto, disse ao jornal local Vancouver Is Awesome que viu "corpos por toda parte".

"Você não sabe quem ajudar, aqui ou ali. É muito impactante", disse.

O consulado filipino em Vancouver expressou sua profunda preocupação e condolências às vítimas deste terrível incidente em uma declaração no Facebook.

O evento de sábado incluía um desfile, a exibição de um filme, eventos de dança e um show, com dois membros do Black Eyed Peas.

O Dia de Lapu-Lapu é comemorado nas Filipinas em memória do chefe indígena Lapu-Lapu, que liderou seus homens para derrotar o explorador português Fernão de Magalhães em uma batalha em 1521.

O ataque ocorreu um ano depois que o canadense Nathaniel Veltman foi condenado à prisão perpétua por atropelar uma família muçulmana em uma rua de Ontário em 2021. A decisão foi a primeira no Canadá a estabelecer uma ligação entre supremacia branca e terrorismo em um caso de assassinato.

Os canadenses vão às urnas nesta segunda-feira após uma campanha frenética na qual os candidatos cortejaram os eleitores com questões como o aumento do custo de vida e a luta contra as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Carney é o favorito para vencer a eleição após garantir aos eleitores que pode administrar a avalanche de tarifas de Washington.