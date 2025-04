Conclave: 80% dos cardeais eleitores foram escolhidos pelo papa Francisco

Cardeais entrando na Capela Sistina antes do início do conclave no Vaticano, em 12 de março de 2013 - (crédito: OSSERVATORE ROMANO / AFP)

Um total de 135 cardeais, com idade média de 70 anos, se reunirão nos próximos dias para eleger o próximo pontífice. Do total de cardeais convocados para o conclave, 108 foram nomeados pelo papa Francisco: 40 na Europa, 20 na Ásia, 19 na América Central e do Sul, 15 na África, 10 na América do Norte e 4 na Oceania.

Já Bento XVI nomeou 22 cardeais e João Paulo II cinco. A palavra conclave vem do latim 'cum clavis' que significa "sob chave" e é a reunião dos cardeais de todo o mundo para eleger um novo papa. Em 1970, Paulo VI fixou em 80 anos a idade limite para poder votar.

O conclave ocorre em um prazo de entre 15 e 20 dias após a renúncia ou a morte do pontífice, mas pode ser antecipado se todos os cardeais já estiverem em Roma. O papa Francisco morreu na segunda-feira (21/4), aos 88 anos, e foi sepultado no sábado (26/4).



















































































Para iniciar a votação, os cardeais devem esperar o Novendiali (novenário) — os nove dias de luto e orações em honra ao papa Francisco. Sendo assim, contando esse prazo, o conclave pode começar a partir de 5 de maio.

Segundo o Vaticano, o conclave ocorre na Capela Sistina, "onde tudo contribui para fomentar a consciência da presença de Deus, diante de quem cada um um dia comparecerá para julgamento". A cerimônia começa com um cortejo da Capela Paulina até a Capela Sistina, onde as portas são trancadas e as chaves são retiradas.

"Como no passado, reconhece-se a necessidade de salvaguardar a eleição do Romano Pontífice de influências externas e de confiá-la a um órgão eleitoral qualificado e predeterminado. Além disso, os procedimentos do Conclave visam não apenas assegurar a liberdade, mas também garantir a independência de julgamento de cada Cardeal Eleitor, protegendo-o de curiosidades indevidas e pressões indevidas", diz o Vaticano.

Como funciona?

Os cardeais se reunirão na Capela Sistina e realizarão quatro votações por dia, duas pela manhã e duas à tarde. Para ser eleito, um cardeal precisa receber dois terços dos votos. A votação continua até que esse quantitativo seja alcançado.

As cédulas contendo os votos e as anotações feitas pelos cardeais são destruídas e queimadas pelo camerlengo, o cardeal que assume o papado interinamente. A chaminé, que os fiéis podem ver da Praça de São Pedro, emite uma fumaça preta se ninguém ainda tiver sido escolhido.

Caso contrário, uma fumaça branca produzida com produtos químicos anuncia ao mundo que o novo papa foi escolhido.

Com informações da AFP*

